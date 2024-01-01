Убийство в маленьком городке (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+62 мин
Убийство в маленьком городке
Сезон 1 Серия 1
- 18+41 мин
Убийство в маленьком городке
Сезон 1 Серия 2
- 18+42 мин
Убийство в маленьком городке
Сезон 1 Серия 3
- 18+41 мин
Убийство в маленьком городке
Сезон 1 Серия 4
- 18+42 мин
Убийство в маленьком городке
Сезон 1 Серия 5
- 18+43 мин
Убийство в маленьком городке
Сезон 1 Серия 6
- 18+43 мин
Убийство в маленьком городке
Сезон 1 Серия 7
- 18+42 мин
Убийство в маленьком городке
Сезон 1 Серия 8
О сериале
Полицейский из шумного мегаполиса перебирается в провинцию в поисках тихой жизни, но там его поджидают запутанные дела. Детектив «Убийство в маленьком городке» (2024) — многосерийная экранизация цикла романов Л. Р. Райт.
Шеф полиции Карл Альберг приезжает в провинциальный канадский город Гибсонс, утомленный ритмом жизни мегаполиса, где каждый день что-то происходит. Он наслаждается размеренным бытом и живописными морскими видами, а также зарождающимся романом с библиотекаршей Кассандрой Ли. Та никогда не была счастлива в любви, однако чувствует необъяснимое притяжение к загадочному мужчине. Однако их отношениям приходится отходить на второй план каждый раз, когда в округе случается убийство. В расследованиях Карлу не обойтись без помощи Кассандры, которая гораздо лучше знает Гибсонс и его жителей. Вместе им предстоит раскрыть множество тайн и понять, кто они друг для друга.
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Рейтинг
- МЧРежиссёр
Милан
Чейлов
- ЛХРежиссёр
Лесли
Хоуп
- Режиссёр
Аманда
Таппинг
- РСАктёр
Россиф
Сазерленд
- ККАктриса
Кристин
Крук
- МЛАктриса
Миа
Лоу
- АДАктёр
Аарон
Дуглас
- ФВАктриса
Фиона
Врум
- ДГАктриса
Дакота
Гуппи
- Актёр
Лукас
Брайант
- АНАктриса
Алиша
Ньютон
- ПКАктриса
Палома
Квятковски
- КБАктриса
Кристал
Балинт
- ШУСценарист
Шерри
Уайт
- ДКСценарист
Дженнифер
Кеннеди
- МЧПродюсер
Милан
Чейлов
- ТЖПродюсер
Тодд
Жиру
- ДТПродюсер
Дерек
Томпсон
- ДВХудожник
Джон
Виллетт