Убийство. Сезон 3. Серия 3
Wink
Сериалы
Убийство
3-й сезон
3-я серия
8.62007, Forbrydelsen
Триллер, Драма18+

Убийство 3 сезон 3 серия смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Сара Лунд разыскивает похищенную дочь нефтяного магната и узнает, что ее исчезновение связано со смертью трех моряков из Восточной Европы. Мрачное расследование, происходящее на фоне финансового кризиса, покажет сериал «Убийство», 3 сезон которого вы найдете на Wink.

В третьем сезоне полиция Копенгагена, как и многие в Дании, ощущает последствия финансового кризиса. Пытаясь отвлечься от проблем, Сара Лунд отмечает 25 годовщину своей работы в правоохранительных органах и готовится к серьезным изменениям в жизни. Тем временем в порту находят тела трех моряков: один из них оказался на борту корабля, принадлежащего компании Zeeland. Вскоре ее владелец Роберт Зёутен переживает страшную трагедию — неизвестные похищают его 9-летнюю дочь Эмили. Лунд возглавляет поиски девочки, пока в стране назревает политическая нестабильность.

Заключительную главу истории непоколебимого инспектора вы увидите, когда будете смотреть сериал»Убийство». 3 сезон онлайн ждет вас на Wink.

Страна
Германия, Дания, Норвегия, Швеция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb