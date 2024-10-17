Убийство 3 сезон 3 серия смотреть онлайн

Сара Лунд разыскивает похищенную дочь нефтяного магната и узнает, что ее исчезновение связано со смертью трех моряков из Восточной Европы. Мрачное расследование, происходящее на фоне финансового кризиса, покажет сериал «Убийство», 3 сезон которого вы найдете на Wink.



В третьем сезоне полиция Копенгагена, как и многие в Дании, ощущает последствия финансового кризиса. Пытаясь отвлечься от проблем, Сара Лунд отмечает 25 годовщину своей работы в правоохранительных органах и готовится к серьезным изменениям в жизни. Тем временем в порту находят тела трех моряков: один из них оказался на борту корабля, принадлежащего компании Zeeland. Вскоре ее владелец Роберт Зёутен переживает страшную трагедию — неизвестные похищают его 9-летнюю дочь Эмили. Лунд возглавляет поиски девочки, пока в стране назревает политическая нестабильность.



Заключительную главу истории непоколебимого инспектора вы увидите, когда будете смотреть сериал»Убийство». 3 сезон онлайн ждет вас на Wink.

