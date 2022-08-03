Убийство по Фрейду. Сезон 2. Серия 2
Убийство по Фрейду
2-й сезон
2-я серия
8.82021, Vienna Blood
Триллер, Драма18+

Убийство по Фрейду (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Новые дела Либермана и Райнхарда ждут вас во 2 сезоне сериала «Убийство по Фрейду» — если будете смотреть его онлайн на Wink, увидите еще более сложные психологические случаи и запутанные расследования. Графиня София приняла яд и перед смертью видит женщину в белом. На следующее утро ее находят утонувшей в ванне. Экономка сообщает детективу Райнхарду, что графиня лечилась от депрессии, а прежний доктор выписал ей опиум. Когда же София начала ходить к Максу Либерману, он такую схему лечения отменил. Теперь поднявшийся скандал грозит уничтожить только недавно открывшийся бизнес молодого доктора. Смогут ли герои понять, что случилось на самом деле, и восстановить честь Либермана, узнаете, если решите смотреть сериал «Убийство по Фрейду» в видеосервисе Wink онлайн.

Страна
Австрия, Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb

