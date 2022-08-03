Эта серия пока недоступна
Убийство по Фрейду (сериал, 2021) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Новые дела Либермана и Райнхарда ждут вас во 2 сезоне сериала «Убийство по Фрейду» — если будете смотреть его онлайн на Wink, увидите еще более сложные психологические случаи и запутанные расследования. Графиня София приняла яд и перед смертью видит женщину в белом. На следующее утро ее находят утонувшей в ванне. Экономка сообщает детективу Райнхарду, что графиня лечилась от депрессии, а прежний доктор выписал ей опиум. Когда же София начала ходить к Максу Либерману, он такую схему лечения отменил. Теперь поднявшийся скандал грозит уничтожить только недавно открывшийся бизнес молодого доктора. Смогут ли герои понять, что случилось на самом деле, и восстановить честь Либермана, узнаете, если решите смотреть сериал «Убийство по Фрейду» в видеосервисе Wink онлайн.
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Дорнхельм
- УДРежиссёр
Умут
Даг
- Актёр
Мэттью
Бирд
- Актёр
Юрген
Маурер
- Актриса
Амелия
Баллмор
- Актёр
Конлет
Хилл
- Актриса
Шарлин
МакКенна
- ЛфАктриса
Луиза
фон Финх
- ДЭАктёр
Джозеф
Эйлерс
- РфАктёр
Рафаэль
фон Барген
- СХАктёр
Симон
Хатцль
- ООПродюсер
Оливер
Оспитц
- АКПродюсер
Андреас
Камм
- ХБПродюсер
Хилари
Беван Джонс
- КХМонтажёр
Клаус
Хандсбихлер
- ХСОператор
Хань
Сяосу
- АФОператор
Адам
Филленз
- РККомпозитор
Роман
Кариолу