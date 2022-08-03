Убийство на Мидл Бич. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Убийство на Мидл Бич
1-й сезон
2-я серия

Убийство на Мидл Бич (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

7.42020, Murder on Middle Beach
Документальный, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Документальный сериал о затяжном расследовании жестокого преступления. Серия интервью друзей и родственников Барбары Гамбург, которая была убита 3 марта 2010 года недалеко от своего дома. Ее сын, Мэдисон Гамбург, начинающий режиссер, пытается докопаться до правды в деле, закрытом из-за недостатка доказательств. Удастся ли ему отыскать убийцу матери?

Страна
США
Жанр
Криминал, Документальный
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.4 IMDb