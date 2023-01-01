Убийство на Мидл Бич (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный сериал о затяжном расследовании жестокого преступления. Серия интервью друзей и родственников Барбары Гамбург, которая была убита 3 марта 2010 года недалеко от своего дома. Ее сын, Мэдисон Гамбург, начинающий режиссер, пытается докопаться до правды в деле, закрытом из-за недоста�тка доказательств. Удастся ли ему отыскать убийцу матери? Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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