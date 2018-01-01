WinkСериалыУбийство на Мидл Бич1-й сезон
Убийство на Мидл Бич (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
7.42020, Murder on Middle Beach 4 серии
Документальный, Криминал18+
О сериале
Документальный сериал о затяжном расследовании жестокого преступления. Серия интервью друзей и родственников Барбары Гамбург, которая была убита 3 марта 2010 года недалеко от своего дома. Ее сын, Мэдисон Гамбург, начинающий режиссер, пытается докопаться до правды в деле, закрытом из-за недостатка доказательств. Удастся ли ему отыскать убийцу матери?
СтранаСША
ЖанрКриминал, Документальный
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb