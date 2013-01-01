Мост забытых влюбленных
Wink
Сериалы
Убийства в...
2-й сезон
Мост забытых влюбленных
8.52013, Meurtres à...
Драма, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Убийства в... (сериал, 2013) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

О сериале

Сериал о трагических событиях, происходящих в разных городах Франции, расследованиях, ведущихся различными полицейскими детективами, где все преступления имеют под собой некую особенность - использование легенд и преданий прошлого.

Сериал Мост забытых влюбленных 2 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb