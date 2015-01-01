Убей меня, исцели меня. Серия 1
Wink
Сериалы
Убей меня, исцели меня
1-й сезон
1-я серия
9.42015, Kilmi, hilmi
Драмы, Мелодрамы18+

Убей меня, исцели меня (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История взаимоотношений мужчины с расстройством множественной личности (у него их семь) и женщины-психиатра.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.3 IMDb