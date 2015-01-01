Убей меня, исцели меня. Серия 10
Wink
Сериалы
Убей меня, исцели меня
1-й сезон
10-я серия
9.42015, Kilmi, hilmi
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Убей меня, исцели меня (сериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

О сериале

История взаимоотношений мужчины с расстройством множественной личности (у него их семь) и женщины-психиатра.

Сериал Убей меня, исцели меня 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.3 IMDb