WinkСериалыУ меня есть цель1-й сезон3-я серия
8.62021, Here's my plan
Драма18+
У меня есть цель (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
19-летняя Ли Со Хeн – сирота при живой матери-алкоголичке. Детство девушка провела в приютах и винит в этом своего отца, которого она почти не помнит, но убеждена, что он бросил в беде еe и маму. Ли Со Хeн решает разыскать предателя и жестоко ему отомстить. Вся ее жизнь посвящена реализации этого плана. Как вдруг судьба сводит девушку с молодым человеком по имени Ли Джэ Ен, который помогает ей почувствовать вкус настоящей жизни. Но сможет ли она отказаться от разрушительной идеи мести?
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb