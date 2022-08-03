19-летняя Ли Со Хeн – сирота при живой матери-алкоголичке. Детство девушка провела в приютах и винит в этом своего отца, которого она почти не помнит, но убеждена, что он бросил в беде еe и маму. Ли Со Хeн решает разыскать предателя и жестоко ему отомстить. Вся ее жизнь посвящена реализации этого плана. Как вдруг судьба сводит девушку с молодым человеком по имени Ли Джэ Ен, который помогает ей почувствовать вкус настоящей жизни. Но сможет ли она отказаться от разрушительной идеи мести?

