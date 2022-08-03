У меня есть цель. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
У меня есть цель
1-й сезон
1-я серия
8.62021, Here's my plan
Драма18+

У меня есть цель (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

19-летняя Ли Со Хeн – сирота при живой матери-алкоголичке. Детство девушка провела в приютах и винит в этом своего отца, которого она почти не помнит, но убеждена, что он бросил в беде еe и маму. Ли Со Хeн решает разыскать предателя и жестоко ему отомстить. Вся ее жизнь посвящена реализации этого плана. Как вдруг судьба сводит девушку с молодым человеком по имени Ли Джэ Ен, который помогает ей почувствовать вкус настоящей жизни. Но сможет ли она отказаться от разрушительной идеи мести?

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb