Тыц-парад. Сезон 2. Серия 23
Wink
Детям
Тыц-парад
2-й сезон
23-я серия

Тыц-парад (сериал, 2018) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн

6.52018, Тыц-парад. Сезон 2. Серия 23
ТВ-шоу6+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Соревнование юных музыкантов, которые с шести лет уже сами сочиняют песни, пишут музыку и играют на музыкальных инструментах. Среди участников есть уже довольно известные группы, такие как: «Крутые рокеры», «Серебряная пуля», «Мохито стар», «Марвел», «Великолепная пятерка», «Марс», «Питер», «Rock bat», «Чипсы», «Котороки», «Вера в рок-н-ролл», «Группа без названия».

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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