Ты — моя жизнь (сериал, 2006) сезон 1 серия 85 смотреть онлайн

Экс-боксерша становится правой рукой бизнесмена. Наталия Орейро и Факундо Арана в аргентинской мелодраме. Красавица Монита, получив серьезную травму руки, оставляет карьеру профессионального боксера и устраивается ассистенткой Мартина Кесада — состоятельного бизнесмена, вдовца и бывшего автогонщика «Формулы 1». Между ними с первого взгляда возникает искра. Когда бизнесмен решает усыновить троих бездомных детей, Монита оказывается единственным человеком, который его поддерживает.


