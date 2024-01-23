Ты — моя жизнь (сериал, 2006) сезон 1 серия 146 смотреть онлайн

Ты — моя жизнь. Сезон 1. Серия 146
9.12006, Sos mi vida
Комедия, Мелодрама16+

О сериале

Экс-боксерша становится правой рукой бизнесмена. Наталия Орейро и Факундо Арана в аргентинской мелодраме. Красавица Монита, получив серьезную травму руки, оставляет карьеру профессионального боксера и устраивается ассистенткой Мартина Кесада — состоятельного бизнесмена, вдовца и бывшего автогонщика «Формулы 1». Между ними с первого взгляда возникает искра. Когда бизнесмен решает усыновить троих бездомных детей, Монита оказывается единственным человеком, который его поддерживает. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить комедийную мелодраму о любви с первого взгляда. Сериал «Ты — моя жизнь» в хорошем качестве доступен на видеосервисе Wink уже сейчас!

Аргентина
Комедия, Мелодрама
SD
44 мин / 00:44

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb