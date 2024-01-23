WinkСериалыТы — моя жизнь1-й сезон215-я серия
Ты — моя жизнь (сериал, 2006) сезон 1 серия 215 смотреть онлайн
9.12006, Sos mi vida
Комедия, Мелодрама16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Экс-боксерша становится правой рукой бизнесмена. Наталия Орейро и Факундо Арана в аргентинской мелодраме. Красавица Монита, получив серьезную травму руки, оставляет карьеру профессионального боксера и устраивается ассистенткой Мартина Кесада — состоятельного бизнесмена, вдовца и бывшего автогонщика «Формулы 1». Между ними с первого взгляда возникает искра. Когда бизнесмен решает усыновить троих бездомных детей, Монита оказывается единственным человеком, который его поддерживает. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить комедийную мелодраму о любви с первого взгляда. Сериал «Ты — моя жизнь» в хорошем качестве доступен на видеосервисе Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- РАРежиссёр
Родолфо
Антунес
- ХБРежиссёр
Хорхе
Бечара
- ЭПРежиссёр
Эм
Пинк Кристофало
- ФААктёр
Факундо
Арана
- НОАктриса
Наталия
Орейро
- КБАктёр
Карлос
Беллосо
- КПАктриса
Карла
Петерсон
- ЭВАктёр
Элиас
Виньолес
- ГСАктриса
Грисельда
Сисильяни
- ПСАктёр
Пабло
Седрон
- ОФАктриса
Орнелла
Фазио
- МААктриса
Моника
Айос
- КФАктриса
Клаудия
Фонтан
- ЭКСценарист
Эрнесто
Коровский