Ты — мой герой (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+48 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+46 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 18+48 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 18+48 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
- 18+46 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
- 18+48 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 33Бесплатно
- 18+46 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
- 18+46 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 35Бесплатно
- 18+48 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 37Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 38Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 39Бесплатно
- 18+47 мин
Ты — мой герой
Сезон 1 Серия 40Бесплатно
О сериале
Девушка-врач и спецназовец, несмотря на личные конфликты, спасают жизни и постепенно влюбляются. Китайский сериал «Ты — мой герой» — дорама о чувствах, которые рождаются в экстремальных условиях.
Ми Ка — новая работница городской больницы. Она настолько погружена в свои обязанности, что с трудом находит время на отдых, однако ее это совсем не беспокоит. Однажды Ми Ка вызывается поучаствовать в учебном мероприятии совместно с отрядом спецназа. Там она знакомится с агентом Син Кэлэем, и их отношения не складываются из-за череды курьезных конфликтов. Однако позже, когда молодые люди вновь встретятся, чтобы помочь жертвам крупного землетрясения, им придется забыть о разногласиях и начать работать вместе. Постепенно Ми Ка и Син Кэлэй начинают проникаться друг к другу симпатией.
О том, как будут развиваться их отношения, вы узнаете, когда будете смотреть дораму «Ты — мой герой», озвучка которой на русском языке доступна на нашем сервисе Wink.