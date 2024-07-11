Ты — мой герой (сериал, 2021) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн бесплатно

Ты — мой герой. Сезон 1. Серия 32
9.32021, Ni shi wo de cheng chi ying lei
Мелодрама18+

О сериале

Девушка-врач и спецназовец, несмотря на личные конфликты, спасают жизни и постепенно влюбляются. Китайский сериал «Ты — мой герой» — дорама о чувствах, которые рождаются в экстремальных условиях.

Ми Ка — новая работница городской больницы. Она настолько погружена в свои обязанности, что с трудом находит время на отдых, однако ее это совсем не беспокоит. Однажды Ми Ка вызывается поучаствовать в учебном мероприятии совместно с отрядом спецназа. Там она знакомится с агентом Син Кэлэем, и их отношения не складываются из-за череды курьезных конфликтов. Однако позже, когда молодые люди вновь встретятся, чтобы помочь жертвам крупного землетрясения, им придется забыть о разногласиях и начать работать вместе. Постепенно Ми Ка и Син Кэлэй начинают проникаться друг к другу симпатией.

О том, как будут развиваться их отношения, вы узнаете, когда будете смотреть дораму «Ты — мой герой», озвучка которой на русском языке доступна на нашем сервисе Wink.

Страна
Китай
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.9 IMDb