Ты — мой герой (сериал, 2021) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Девушка-врач и спецназовец, несмотря на личные конфликты, спасают жизни и постепенно влюбляются. Китайский сериал «Ты — мой герой» — дорама о чувствах, которые рождаются в экстремальных условиях.



Ми Ка — новая работница городской больницы. Она настолько погружена в свои обязанности, что с трудом находит время на отдых, однако ее это совсем не беспокоит. Однажды Ми Ка вызывается поучаствовать в учебном мероприятии совместно с отрядом спецназа. Там она знакомится с агентом Син Кэлэем, и их отношения не складываются из-за череды курьезных конфликтов. Однако позже, когда молодые люди вновь встретятся, чтобы помочь жертвам крупного землетрясения, им придется забыть о разногласиях и начать работать вместе. Постепенно Ми Ка и Син Кэлэй начинают проникаться друг к другу симпатией.



О том, как будут развиваться их отношения, вы узнаете, когда будете смотреть дораму «Ты — мой герой», озвучка которой на русском языке доступна на нашем сервисе Wink.

