Тусовщик Кунмин (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Одаренный китайский полководец времен Троецарствия перерождается в современной Японии, где начинает заниматься продвижением многообещающей певицы. Аниме «Тусовщик Кунмин» — музыкальное фэнтези о вере в себя.



На дворе 234 год. Полководец Чжугэ Кунмин, осыпанный наградами и заслуживший уважение при дворе, тяжело заболевает. На смертном одре он желает оказаться там, где нет войны и можно наслаждаться жизнью. Мгновения спустя он, снова молодой и полный сил, оказывается в современной Сибуе, центре ночной жизни Токио. В баре неподалеку Кунмин видит выступление молодой певицы Эйко. Она приглашает Кунмина к себе домой, когда понимает, что ему негде переночевать, и помогает найти работу в ночном клубе. Бывший полководец, исполненный благодарности, решает, что оказался в этом времени не просто так. Он предлагает использовать свои стратегические навыки, чтобы превратить Эйко в суперзвезду.



