Тусовщик Кунмин (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Тусовщик Кунмин
Сезон 1 Серия 1
- 18+24 мин
Тусовщик Кунмин
Сезон 1 Серия 2
- 18+24 мин
Тусовщик Кунмин
Сезон 1 Серия 3
- 18+24 мин
Тусовщик Кунмин
Сезон 1 Серия 4
- 18+24 мин
Тусовщик Кунмин
Сезон 1 Серия 5
- 18+24 мин
Тусовщик Кунмин
Сезон 1 Серия 6
- 18+24 мин
Тусовщик Кунмин
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
Тусовщик Кунмин
Сезон 1 Серия 8
- 18+24 мин
Тусовщик Кунмин
Сезон 1 Серия 9
- 18+24 мин
Тусовщик Кунмин
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
Тусовщик Кунмин
Сезон 1 Серия 11
- 18+24 мин
Тусовщик Кунмин
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Одаренный китайский полководец времен Троецарствия перерождается в современной Японии, где начинает заниматься продвижением многообещающей певицы. Аниме «Тусовщик Кунмин» — музыкальное фэнтези о вере в себя.
На дворе 234 год. Полководец Чжугэ Кунмин, осыпанный наградами и заслуживший уважение при дворе, тяжело заболевает. На смертном одре он желает оказаться там, где нет войны и можно наслаждаться жизнью. Мгновения спустя он, снова молодой и полный сил, оказывается в современной Сибуе, центре ночной жизни Токио. В баре неподалеку Кунмин видит выступление молодой певицы Эйко. Она приглашает Кунмина к себе домой, когда понимает, что ему негде переночевать, и помогает найти работу в ночном клубе. Бывший полководец, исполненный благодарности, решает, что оказался в этом времени не просто так. Он предлагает использовать свои стратегические навыки, чтобы превратить Эйко в суперзвезду.
Окажется ли военное дело полезно в современном шоубизнеcе? Смотрите аниме «Тусовщик Кунмин» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- ТСРежиссёр
Такума
Судзуки
- РОАктёр
Рётаро
Окиаю
- КХАктриса
Каэдэ
Хондо
- ДФАктёр
Дзюн
Фукусима
- СТАктёр
Сёя
Тиба
- ХЯАктриса
Хибику
Ямамура
- НХАктёр
Нацуки
Ханаэ
- НКАктёр
Наруми
Кахо
- СИАктриса
Сидзука
Исигами
- ЮКАктриса
Ю
Кобаяси
- ММАктёр
Мицуаки
Мадоно
- ДЭАктёр
Даити
Эндо
- ХОАктёр
Хотю
Оцука
- ДНАктёр
Даисукэ
Намикава
- ХКАктёр
Хаято
Канэко
- ССАктёр
Сёго
Саката
- ХАПродюсер
Хироюки
Аои
- ДХХудожник
Дзюнъити
Хигаси