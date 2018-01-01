WinkСериалыТусовщик КунминАктёры и съёмочная группа сериала «Тусовщик Кунмин»
Актёры и съёмочная группа сериала «Тусовщик Кунмин»
Режиссёры
Актёры
АктёрKongming Zhuge (Zhuge Liang)
Рётаро ОкиаюRyotaro Okiayu
АктрисаEiko Tsukimi
Каэдэ ХондоKaede Hondo
АктёрOwner Kobayashi
Дзюн ФукусимаJun Fukushima
АктёрTaijin Kabe (Kabetaijin)
Сёя ТибаShoya Chiba
АктрисаNanami Kuon
Хибику ЯмамураHibiku Yamamura
АктёрEiko's Fan
Нацуки ХанаэNatsuki Hanae
АктёрFutaba
Наруми КахоNarumi Kaho
АктрисаIchika
Сидзука ИсигамиShizuka Ishigami
АктрисаMia Iriomote
Ю КобаясиYu Kobayashi
АктёрToshihiko Karasawa
Мицуаки МадоноMitsuaki Madono
АктёрSteve Kido
Даити ЭндоDaichi Endo
АктёрTsuyoshi Kondo
Хотю ОцукаHochu Otsuka
АктёрBei Liu
Даисукэ НамикаваDaisuke Namikawa
АктёрXun Lu / KABE's Rap Friend / Middle School Bullie / Shibuya 109 Concert Audience / Drunk Civilian / Halloween Partier / Festival Staff / Rap Battle MC / Rap Battle Audience
Хаято КанэкоHayato Kaneko
АктёрMasa / KABE's Rap Friend / Middle School Bullie / Shibuya 109 Concert Audience / Halloween Partier / MC (WAAARP) / Pumpy / High School Boy / Azalea Staffer