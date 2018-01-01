Wink
Тусовщик Кунмин
Актёры и съёмочная группа сериала «Тусовщик Кунмин»

Режиссёры

Такума Судзуки

Takuma Suzuki
Режиссёр

Актёры

Рётаро Окиаю

Ryotaro Okiayu
АктёрKongming Zhuge (Zhuge Liang)
Каэдэ Хондо

Kaede Hondo
АктрисаEiko Tsukimi
Дзюн Фукусима

Jun Fukushima
АктёрOwner Kobayashi
Сёя Тиба

Shoya Chiba
АктёрTaijin Kabe (Kabetaijin)
Хибику Ямамура

Hibiku Yamamura
АктрисаNanami Kuon
Нацуки Ханаэ

Natsuki Hanae
АктёрEiko's Fan
Наруми Кахо

Narumi Kaho
АктёрFutaba
Сидзука Исигами

Shizuka Ishigami
АктрисаIchika
Ю Кобаяси

Yu Kobayashi
АктрисаMia Iriomote
Мицуаки Мадоно

Mitsuaki Madono
АктёрToshihiko Karasawa
Даити Эндо

Daichi Endo
АктёрSteve Kido
Хотю Оцука

Hochu Otsuka
АктёрTsuyoshi Kondo
Даисукэ Намикава

Daisuke Namikawa
АктёрBei Liu
Хаято Канэко

Hayato Kaneko
АктёрXun Lu / KABE's Rap Friend / Middle School Bullie / Shibuya 109 Concert Audience / Drunk Civilian / Halloween Partier / Festival Staff / Rap Battle MC / Rap Battle Audience
Сёго Саката

Shogo Sakata
АктёрMasa / KABE's Rap Friend / Middle School Bullie / Shibuya 109 Concert Audience / Halloween Partier / MC (WAAARP) / Pumpy / High School Boy / Azalea Staffer

Продюсеры

Хироюки Аои

Hiroyuki Aoi
Продюсер

Художники

Дзюнъити Хигаси

Junichi Higashi
Художник