Цып-цып (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 0+4 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 1
- 0+5 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 2
- 0+4 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 3
- 0+5 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 4
- 0+4 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 5
- 0+5 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 6
- 0+4 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 7
- 0+5 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 8
- 0+6 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 9
- 0+6 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 10
- 0+6 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 11
- 0+6 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 12
- 0+6 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 13
- 0+6 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 14
- 0+6 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 15
- 0+6 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 16
- 0+6 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 17
- 0+6 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 18
- 0+6 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 19
- 0+6 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 20
- 0+6 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 21
- 0+6 мин
Цып-цып
Сезон 1 Серия 22
Сюжет
Любознательный цыпленок и его друзья открывают для себя окружающий мир. Познавательный мультсериал для самых юных зрителей.
Как-то раз из яйца вылупился малыш Цып-Цып. Птенчик ничего не знал о мире, и даже простая бабочка вызвала у него живой интерес первооткрывателя. С тех пор он каждый день находит для себя что-то новое и удивительное, учит слова и буквы, открывает непривычные явления природы и знакомится с другими ребятами — крокодильчиком Кроки и совушкой Соней. Также Цып-цып примеряет на себя разные профессии — полицейского, художника, пожарного и многих других, — что помогает ему разобраться, как устроено все вокруг. С ним никогда не соскучишься, и даже сложные уроки становятся интересными.
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