Цып-цып (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Любознательный цыпленок и его друзья открывают для себя окружающий мир. Познавательный мультсериал для самых юных зрителей.



Как-то раз из яйца вылупился малыш Цып-Цып. Птенчик ничего не знал о мире, и даже простая бабочка вызвала у него живой интерес первооткрывателя. С тех пор он каждый день находит для себя что-то новое и удивительное, учит слова и буквы, открывает непривычные явления природы и знакомится с другими ребятами — крокодильчиком Кроки и совушкой Соней. Также Цып-цып примеряет на себя разные профессии — полицейского, художника, пожарного и многих других, — что помогает ему разобраться, как устроено все вокруг. С ним никогда не соскучишься, и даже сложные уроки становятся интересными.



Проводите время весело и с пользой, включив мультик «Цып-цып» для малышей — смотреть онлайн его можно на Wink.

