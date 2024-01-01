WinkСериалыЦветняшки! Мировые хиты1-й сезонПять Цветняшек гулять пошли
Цветняшки! Мировые хиты (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
2024, Пять Цветняшек гулять пошли
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Сезоны и серии
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Цветняшки! Мировые хиты
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
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Цветняшки! Мировые хиты
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 0+3 мин
Цветняшки! Мировые хиты
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 0+3 мин
Цветняшки! Мировые хиты
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 0+2 мин
Цветняшки! Мировые хиты
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 0+3 мин
Цветняшки! Мировые хиты
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 0+2 мин
Цветняшки! Мировые хиты
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 0+3 мин
Цветняшки! Мировые хиты
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 0+2 мин
Цветняшки! Мировые хиты
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 0+2 мин
Цветняшки! Мировые хиты
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 0+4 мин
Цветняшки! Мировые хиты
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 0+2 мин
Цветняшки! Мировые хиты
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 0+3 мин
Цветняшки! Мировые хиты
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 0+4 мин
Цветняшки! Мировые хиты
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 0+3 мин
Цве�тняшки! Мировые хиты
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
О сериале
Пять друзей отправляются на прогулку! Весёлая песенка научит малыша считать, познакомит с дружной компанией Цветняшек и расскажет о том, как важно возвращаться домой вовремя. Песенка тренирует память, ритм и внимание, а её простые повторяющиеся строчки легко запоминаются и вызывают улыбку. Цветняшки — о важном с любовью!
Рекомендована для совместного семейного прослушивания и игр с малышами. Известная
песня в интерпретации Цветняшек
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