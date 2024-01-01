Пять Цветняшек гулять пошли
Wink
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Цветняшки! Мировые хиты
1-й сезон
Пять Цветняшек гулять пошли

Цветняшки! Мировые хиты (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

2024, Пять Цветняшек гулять пошли
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пять друзей отправляются на прогулку! Весёлая песенка научит малыша считать, познакомит с дружной компанией Цветняшек и расскажет о том, как важно возвращаться домой вовремя. Песенка тренирует память, ритм и внимание, а её простые повторяющиеся строчки легко запоминаются и вызывают улыбку. Цветняшки — о важном с любовью!
Рекомендована для совместного семейного прослушивания и игр с малышами. Известная
песня в интерпретации Цветняшек

Сериал Пять Цветняшек гулять пошли 1 сезон 4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
2 мин / 00:02

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