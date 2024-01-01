Цветняшки! Мировые хиты (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Пять друзей отправляются на прогулку! Весёлая песенка научит малыша считать, познакомит с дружной компанией Цветняшек и расскажет о том, как важно возвращаться домой вовремя. Песенка тренирует память, ритм и внимание, а её простые повторяющиеся строчки легко запоминаются и вызывают улыбку. Цветняшки — о важном с любовью!

Рекомендована для совместного семейного прослушивания и игр с малышами. Известная

песня в интерпретации Цветняшек



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