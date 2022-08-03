Центральный Багдад. Серия 2
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Центральный Багдад
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Центральный Багдад (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2020, Baghdad Central
Триллер, Военный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Острая политическая драма о вечном противостоянии Востока и Запада. 2003 год. На фоне исторической оккупации Багдада американской коалицией разворачивается личная трагедия бывшего иракского полицейского, который вынужден каждый день сражаться за свою жизнь и здоровье дочери.

Страна
Великобритания
Жанр
Военный, Исторический, Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.3 IMDb