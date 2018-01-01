Тру и Радужное королевство (мультсериал, 2018) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

Когда прекрасный мир Радужного Королевства настигают проблемы, остается одна надежда на Тру! С еe несмышлeным лучшим другом Котом Бартлби. Только Тру может высвободить силу Магических Желаний из Дерева Желаний для восстановления мира и любви в Королевстве.



Сериал Тру и Радужное королевство 3 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.