Требуется папа для моего сына. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Требуется папа для моего сына
1-й сезон
4-я серия
9.02025, Требуется папа для моего сына. Сезон 1. Серия 4
Мелодрама18+
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Требуется папа для моего сына (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

У Насти важный день на работе — ее должны повысить до финансового директора. Она готовится к этому долгожданному событию, но прямо на ее глазах начальник назначает на должность новую молодую сотрудницу. Одновременно с этим сын Насти просит подписать разрешение на экзамен — он хочет уехать учиться в другой город. Настя против переезда Коли, поэтому он собирается найти своего отца, чтобы тот дал разрешение.

Совершенно случайно Настя сталкивается с Максимом, которому рассказывает о всех своих бедах. Он помогает ей решить проблему с сыном, притворившись его отцом — запрещает уезжать. Кажется, что все наладилось, как внезапно объявляется настоящий отец Коли…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
50 мин / 00:50

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