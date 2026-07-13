Трасса смерти. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Трасса смерти
1-й сезон
8-я серия
2017, Трасса смерти. Сезон 1. Серия 8
Драма, Триллер18+
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Трасса смерти (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Банда преступников устраивает на трассе ловушки, разбрасывая на дороге острые предметы. Угодивших в их сети водителей они жестоко убивают. Найти преступников, которых в СМИ по аналогии с известной видеоигрой назвали «Бандой ГТА», назначают следователей Олега Звонарева и Игоря Мельникова. Два профессионала, между которыми существует неразрешенный конфликт, берутся за самое опасное и тяжелое дело в их карьерах…

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.0 IMDb