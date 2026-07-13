Банда преступников устраивает на трассе ловушки, разбрасывая на дороге острые предметы. Угодивших в их сети водителей они жестоко убивают. Найти преступников, которых в СМИ по аналогии с известной видеоигрой назвали «Бандой ГТА», назначают следователей Олега Звонарева и Игоря Мельникова. Два профессионала, между которыми существует неразрешенный конфликт, берутся за самое опасное и тяжелое дело в их карьерах…

