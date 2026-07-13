WinkСериалыТрасса смерти1-й сезон6-я серия
2017, Трасса смерти. Сезон 1. Серия 6
Драма, Триллер18+
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Трасса смерти (сериал, 2017) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Трасса смерти
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Трасса смерти
Сезон 1 Серия 2
- 18+50 мин
Трасса смерти
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Трасса смерти
Сезон 1 Серия 4
- 18+51 мин
Трасса смерти
Сезон 1 Серия 5
- 18+47 мин
Трасса смерти
Сезон 1 Серия 6
- 18+49 мин
Трасса смерти
Сезон 1 Серия 7
- 18+47 мин
Трасса смерти
Сезон 1 Серия 8
- 18+49 мин
Трасса смерти
Сезон 1 Серия 9
- 18+48 мин
Трасса смерти
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Банда преступников устраивает на трассе ловушки, разбрасывая на дороге острые предметы. Угодивших в их сети водителей они жестоко убивают. Найти преступников, которых в СМИ по аналогии с известной видеоигрой назвали «Бандой ГТА», назначают следователей Олега Звонарева и Игоря Мельникова. Два профессионала, между которыми существует неразрешенный конфликт, берутся за самое опасное и тяжелое дело в их карьерах…
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.0 IMDb