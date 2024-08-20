Тотальная распродажа. Сезон 1. Серия 5
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Тотальная распродажа
1-й сезон
5-я серия

Тотальная распродажа (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2014, Тотальная распродажа. Сезон 1. Серия 5
ТВ-шоу18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В реалити-шоу "Тотальная распродажа" мы погружаемся в удивительный и неизвестный массовому зрителю мир антикваров, коллекционеров, скупщиков, ценителей винтажа и редких вещей.

Всю неделю зрители будут с интересом следить за тем, как люди делают бизнес на пыльном содержимом наших антресолей. Каждую программу три команды профессиональных скупщиков будут приезжать в квартиры, дома, офисы и гаражи обычных людей, а также звёзд кино и шоу-бизнеса с одной целью – купить вещи, от которых хозяева хотели бы избавиться.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
48 мин / 00:48

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