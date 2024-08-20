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Тотальная распродажа (сериал, 2014) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн
2014, Тотальная распродажа. Сезон 1. Серия 14
ТВ-шоу18+
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Сезоны и серии
- 18+48 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 1
- 18+48 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 2
- 18+49 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 3
- 18+48 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 5
- 18+48 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 6
- 18+48 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 8
- 18+48 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 9
- 18+49 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 10
- 18+49 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 11
- 18+48 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 12
- 18+49 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 13
- 18+49 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 14
- 18+49 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 15
- 18+48 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 16
- 18+48 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 17
- 18+49 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 18
- 18+49 мин
Тотальная распродажа
Сезон 1 Серия 19
О сериале
В реалити-шоу "Тотальная распродажа" мы погружаемся в удивительный и неизвестный массовому зрителю мир антикваров, коллекционеров, скупщиков, ценителей винтажа и редких вещей.
Всю неделю зрители будут с интересом следить за тем, как люди делают бизнес на пыльном содержимом наших антресолей. Каждую программу три команды профессиональных скупщиков будут приезжать в квартиры, дома, офисы и гаражи обычных людей, а также звёзд кино и шоу-бизнеса с одной целью – купить вещи, от которых хозяева хотели бы избавиться.