Тотальная распродажа (сериал, 2014) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

В реалити-шоу "Тотальная распродажа" мы погружаемся в удивительный и неизвестный массовому зрителю мир антикваров, коллекционеров, скупщиков, ценителей винтажа и редких вещей.



Всю неделю зрители будут с интересом следить за тем, как люди делают бизнес на пыльном содержимом наших антресолей. Каждую программу три команды профессиональных скупщиков будут приезжать в квартиры, дома, офисы и гаражи обычных людей, а также звёзд кино и шоу-бизнеса с одной целью – купить вещи, от которых хозяева хотели бы избавиться.

