ТораДора! (сериал, 2008) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Школьный изгой и оторва из богатой семьи стараются завоевать сердца возлюбленных. Знаменитое романтическое аниме о том, что противоположности притягиваются.

Школьник Рюдзи Такасу — тонкий романтик, но окружающие в нем видят отъявленного бандита и хулигана. Все из-за сурового взгляда, доставшегося Рюдзи от отца-якудза. К счастью, в старшей школе вместе с ним учится его самый близкий друг Юсаку Китамура. Но особенно Рюдзи воодушевляет присутствие в их классе Минору Кусиэды, девушки, в которую он давно и, кажется, безответно влюблен. К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются, ведь обстановку в коллективе портит бойкая и наглая Тайга Айсака, которую люди стараются обходить стороной. Она сразу же начинает презирать Рюдзи, однако тот вскоре узнает, что маленькая бестия влюблена в Юсаку. Теперь Тайга и Рюдзи становятся невольными союзниками, пытаясь добиться взаимности от одноклассников. Но любовь — штука капризная, и предсказать, что случится, когда два изгоя узнают друг друга получше, невозможно.

