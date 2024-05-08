ТораДора! (сериал, 2008) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+26 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 18+24 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 18+27 мин
ТораДора!
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
О сериале
Школьный изгой и оторва из богатой семьи стараются завоевать сердца возлюбленных. Знаменитое романтическое аниме о том, что противоположности притягиваются.
Школьник Рюдзи Такасу — тонкий романтик, но окружающие в нем видят отъявленного бандита и хулигана. Все из-за сурового взгляда, доставшегося Рюдзи от отца-якудза. К счастью, в старшей школе вместе с ним учится его самый близкий друг Юсаку Китамура. Но особенно Рюдзи воодушевляет присутствие в их классе Минору Кусиэды, девушки, в которую он давно и, кажется, безответно влюблен. К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются, ведь обстановку в коллективе портит бойкая и наглая Тайга Айсака, которую люди стараются обходить стороной. Она сразу же начинает презирать Рюдзи, однако тот вскоре узнает, что маленькая бестия влюблена в Юсаку. Теперь Тайга и Рюдзи становятся невольными союзниками, пытаясь добиться взаимности от одноклассников. Но любовь — штука капризная, и предсказать, что случится, когда два изгоя узнают друг друга получше, невозможно.
Следить за развитием отношений в этом любовном четырехугольнике вы можете, когда будете смотреть аниме «ТораДора!» онлайн на Wink.
Рейтинг
- ТНРежиссёр
Тацуюки
Нагаи
- КСРежиссёр
Кацуси
Сакураби
- РКАктриса
Риэ
Кугимия
- ДМАктёр
Дзюндзи
Мадзима
- ЮХАктриса
Юи
Хориэ
- ХНАктёр
Хирофуми
Нодзима
- МИАктриса
Момоко
Исикава
- АНАктриса
Аи
Нонака
- ЭКАктриса
Эри
Китамура
- ХЁАктёр
Хироюки
Ёсино
- КОАктёр
Кадзуюки
Окицу
- СГАктриса
Саори
Гото
- ТХСценарист
Тацуто
Хигути
- МОСценарист
Мари
Окада
- СНМонтажёр
Сигэру
Нисияма
- ЮХКомпозитор
Юкари
Хасимото