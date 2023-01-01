Гарифуллин vs Никитин
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Top Dog 21
1-й сезон
Гарифуллин vs Никитин

Top Dog 21 (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22023, Гарифуллин vs Никитин
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Зрители вновь насладятся поединками с участием чемпионов лиги и возвращением громких имён в самый кровопролитный спорт. В главном бою вечера чемпион среднего дивизиона Наим «Самурай» Давудов провёл международный поединок с представителем Германии Serge «Bavarian Sniper» Michel!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Спорт

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