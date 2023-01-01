Фрольцов vs Шевяков
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Top Dog 21
1-й сезон
Фрольцов vs Шевяков

Top Dog 21 (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.22023, Фрольцов vs Шевяков
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Зрители вновь насладятся поединками с участием чемпионов лиги и возвращением громких имён в самый кровопролитный спорт. В главном бою вечера чемпион среднего дивизиона Наим «Самурай» Давудов провёл международный поединок с представителем Германии Serge «Bavarian Sniper» Michel!

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Страна
Россия
Жанр
Спорт
Время
17 мин / 00:17

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