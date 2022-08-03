Михаил Сукиасян «Лусан» vs Валерий Особов «Орёл»
Wink
Сериалы
Top Dog Fighting Championship 7
1-й сезон
Михаил Сукиасян «Лусан» vs Валерий Особов «Орёл»

Top Dog Fighting Championship 7 (сериал, 2021) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

8.62021, Михаил Сукиасян «Лусан» vs Валерий Особов «Орёл»
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Седьмой турнир впервые определил чемпиона и обладателя перстня Top Dog FC. Главным боем стало противостояние Искандера Зияева по прозвищу "Шеф-повар" и Тимура Мусаева по прозвищу "Золотой".

Жанр
Спортивный
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг