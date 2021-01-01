Иван Мошкарев «Охранник» vs Мукадамшоев Якин «TJ»
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Top Dog Fighting Championship 7
1-й сезон
Иван Мошкарев «Охранник» vs Мукадамшоев Якин «TJ»

Top Dog Fighting Championship 7 (сериал, 2021) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

8.72021, Иван Мошкарев «Охранник» vs Мукадамшоев Якин «TJ»
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Седьмой турнир впервые определил чемпиона и обладателя перстня Top Dog FC. Главным боем стало противостояние Искандера Зияева по прозвищу "Шеф-повар" и Тимура Мусаева по прозвищу "Золотой".

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