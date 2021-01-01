Екатерина Макарова vs Оксана Мараховская
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Top Dog Fighting Championship 7
1-й сезон
Екатерина Макарова vs Оксана Мараховская

Top Dog Fighting Championship 7 (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.72021, Екатерина Макарова vs Оксана Мараховская
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Седьмой турнир впервые определил чемпиона и обладателя перстня Top Dog FC. Главным боем стало противостояние Искандера Зияева по прозвищу "Шеф-повар" и Тимура Мусаева по прозвищу "Золотой".

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Жанр
Спорт
Время
20 мин / 00:20

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