Top Dog Fighting Championship 10 (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.92021, Макаров vs Геркулес
Спортивный, Спортивный18+
О сериале
В турнире TDFC 10 сойдутся новички лиги и уже состоявшиеся звезды TOP DOG. У Алексея Мельника Мельникова пять боев, три из которых он закончил победами. Как изменится баланс результатов, покажет его встреча с Даником Весненком, который только недавно начал карьеру в TOP DOG с победы. Среди новичков будет Евгений Композитор Шопен, который проведет свой первый бой в лиге с Денисом Погодиным, уже имеющим за своими плечами победу.
