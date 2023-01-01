Top Dog Fighting Championship 10
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Top Dog Fighting Championship 10

Top Dog Fighting Championship 10 (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

8.92021, Top Dog Fighting Championship 10 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

Top Dog Fighting Championship 10

Сюжет

Юбилейный турнир TDFC 10 приготовил что-то действительно неожиданное. В Top Dog решили привнести в сражения элементы кикбоксинга, так что в этих боях парни смогут наносить удары ногами. Возглавит турнир обладатель наград "Лучший дебют" и "Лучший нокаут" Наим "Самурай" Давудов и ветеран организации Рустам "Астеройд" Мухитдинов.

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