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Top Dog Fighting Championship 10
Top Dog Fighting Championship 10
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Top Dog Fighting Championship 10 (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92021, Конференция
Спорт, Спорт18+

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Top Dog Fighting Championship 10

О сериале

Юбилейный турнир TDFC 10 приготовил что-то действительно неожиданное. В Top Dog решили привнести в сражения элементы кикбоксинга, так что в этих боях парни смогут наносить удары ногами. Возглавит турнир обладатель наград "Лучший дебют" и "Лучший нокаут" Наим "Самурай" Давудов и ветеран организации Рустам "Астеройд" Мухитдинов.

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Жанр
Спорт
Время
114 мин / 01:54

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