Манаенков vs Мизаушев
Wink
Сериалы
Top Dog 42
Top Dog 42
Манаенков vs Мизаушев
9.42026, Манаенков vs Мизаушев
Спортивный18+

Top Dog 42 (сериал, 2026) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

Top Dog 42

О сериале

Не пропустите исторический вечер для российской кулачки – TOP DOG 42! Регбист и его организация снова рвут все рекорды. Огромный стадион, невероятный кард и история, которую пишут на наших глазах. ЧЕТЫРЕ поединка за титул чемпиона TOP DOG: Фомич против Нурмагомедова (94 кг), Магомед Черная Кобра против Тимура Доктора (84 кг), Калажоков против Хальзова (70 кг), Левша Егамов против Александра Гроссмейстера (64 кг). И это только вершина айсберга!

Жанр
Спортивный
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг