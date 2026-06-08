Top Dog 42 (сериал, 2026) смотреть онлайн

Не пропустите исторический вечер для российской кулачки – TOP DOG 42! Регбист и его организация снова рвут все рекорды. Огромный стадион, невероятный кард и история, которую пишут на наших глазах. ЧЕТЫРЕ поединка за титул чемпиона TOP DOG: Фомич против Нурмагомедова (94 кг), Магомед Черная Кобра против Тимура Доктора (84 кг), Калажоков против Хальзова (70 кг), Левша Егамов против Александра Гроссмейстера (64 кг). И это только вершина айсберга!

