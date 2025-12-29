Велиев vs Мансуров
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Top Dog 40
1-й сезон
Велиев vs Мансуров

Top Dog 40 (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.52025, Велиев vs Мансуров
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кулачка легендарного масштаба, не пропустите исторический TOP DOG 40! Этот турнир навсегда войдет в историю российских кулачных боев: 17 мощнейших поединков, только бойцы из топ-10 рейтинга порадуют фанатов своими противостояниями. В главном событии вечера мы увидим реванш двух титанов легкого веса России, Ивана Мастака Нушкина и Кантемира Ликвидатора Калажокова. Нушкин набрал ход, взял кулон RCC HARD и не собирается второй раз проигрывать Калажокову. Кантемир же не намерен отдавать свой нолик и собирается доминировать на троне TOP DOG дальше. Ярость Мастака против ледяного спокойствия Ликвидатора – это будет очень красиво!

Жанр
Спортивный
Время
16 мин / 00:16

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