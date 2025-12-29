Top Dog 40 (сериал, 2025) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыTop Dog 401-й сезонЕспай vs Бухаров
Top Dog 40 (сериал, 2025)
2025, Еспай vs Бухаров
Спортивный
18+
О сериале
Кулачка легендарного масштаба, не пропустите исторический TOP DOG 40! Этот турнир навсегда войдет в историю российских кулачных боев: 17 мощнейших поединков, только бойцы из топ-10 рейтинга порадуют фанатов своими противостояниями. В главном событии вечера мы увидим реванш двух титанов легкого веса России, Ивана Мастака Нушкина и Кантемира Ликвидатора Калажокова. Нушкин набрал ход, взял кулон RCC HARD и не собирается второй раз проигрывать Калажокову. Кантемир же не намерен отдавать свой нолик и собирается доминировать на троне TOP DOG дальше. Ярость Мастака против ледяного спокойствия Ликвидатора – это будет очень красиво!