Top Dog 36 (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Лига TOP DOG в очередной раз сделала шедевральный вечер кулачных боев с потрясающим поединком за титул чемпиона между Наби Ганнибалом и Денисом Погодиным! От афиш TOP DOG 36 в Санкт-Петербурге разбегаются глаза: главные бои заставляют сердце биться чаще, но в андеркарде предостаточно неограненных алмазов.



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