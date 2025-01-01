Агаджанян vs Сидоренко
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Top Dog 36
1-й сезон
Агаджанян vs Сидоренко

Top Dog 36 (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.12025, Агаджанян vs Сидоренко
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лига TOP DOG в очередной раз сделала шедевральный вечер кулачных боев с потрясающим поединком за титул чемпиона между Наби Ганнибалом и Денисом Погодиным! От афиш TOP DOG 36 в Санкт-Петербурге разбегаются глаза: главные бои заставляют сердце биться чаще, но в андеркарде предостаточно неограненных алмазов.

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Жанр
Спортивный
Время
21 мин / 00:21

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