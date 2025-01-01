Конференция: Колин Варвар vs Отморозок, Carpinen vs Хальзов, Коба vs Безумный Скиф
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Top Dog 35
Top Dog 35
Конференция: Колин Варвар vs Отморозок, Carpinen vs Хальзов, Коба vs Безумный Скиф

Top Dog 35 (сериал, 2025) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

2025, Конференция: Колин Варвар vs Отморозок, Carpinen vs Хальзов, Коба vs Безумный Скиф
Спорт18+

Сезоны и серии

Top Dog 35

О сериале

Волжская земля содрогнулась от ударов голых кулаков - смотрите TOP DOG 35! В Тольятти подрались настоящие легенды TOP DOG: Валера Заботин, Денис Отморозок Пилипчук, Александр Питбуль Татарский! Вас ждут ожесточенные поединки в уникальной атмосфере лиги Регбиста.

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Жанр
Спорт
Время
54 мин / 00:54

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