Конференция: Чёрная Кобра vs Эншент, Кастрыкин vs Беркут, Самсонов vs Жигуль
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Top Dog 35
Top Dog 35
Конференция: Чёрная Кобра vs Эншент, Кастрыкин vs Беркут, Самсонов vs Жигуль

Top Dog 35 (сериал, 2025) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

2025, Конференция: Чёрная Кобра vs Эншент, Кастрыкин vs Беркут, Самсонов vs Жигуль
Спорт18+

Сезоны и серии

Top Dog 35

О сериале

Волжская земля содрогнулась от ударов голых кулаков - смотрите TOP DOG 35! В Тольятти подрались настоящие легенды TOP DOG: Валера Заботин, Денис Отморозок Пилипчук, Александр Питбуль Татарский! Вас ждут ожесточенные поединки в уникальной атмосфере лиги Регбиста.

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Жанр
Спорт
Время
51 мин / 00:51

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